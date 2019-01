Multado em Lisboa por conduzir bêbado uma... trotinete

Um jovem de 18 anos foi multado no domingo de manhã, em Lisboa, em 250 euros, por conduzir uma trotinete de aluguer embriagado, anunciou a PSP nesta quinta-feira.

O jovem foi submetido a um teste de despistagem de álcool pelas 08.15 do passado domingo na Rua Cintura do Porto de Lisboa com uma taxa de 1,08 gramas de álcool por litro de sangue, tendo-lhe sido aplicada uma coima de 250 euros.

De acordo com fonte da PSP, esta é a primeira vez que é aplicada uma coima do género a uma trotinete de aluguer e alerta "para que quem anda nestas trotinetes tenha cuidado".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os velocípedes e as trotinetes a motor, no âmbito do artigo 112.º do Código da Estrada, são equiparados a velocípedes", sublinhou a PSP num comunicado, no qual explica que, segundo o artigo 96.º do mesmo diploma, as coimas previstas para este tipo de veículos "são reduzidas para metade nos seus limites mínimo e máximo, (...) salvo quando se trate de coimas especificamente fixadas para estes condutores".

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública "continuará a promover ações de fiscalização para este tipo de comportamentos de risco", acrescentou a PSP.