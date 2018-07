Jovem morto no Porto com arma branca

Um jovem de 20 anos foi morto hoje de madrugada na rua Fernandes Tomás, no Porto, "possivelmente na sequência de uma rixa entre amigos", disse à Lusa fonte da PSP do Porto.

O INEM foi chamado ao local às 04.52 com a indicação que um "indivíduo do sexo masculino se encontrava inconsciente no local", segundo fonte da Emergência Médica ao DN.

Quando a polícia chegou ao local, o jovem estava a receber assistência médica dentro da ambulância do INEM. Viria a morrer no local, de acordo com fonte policial ao DN.

A vítima foi agredida "com uma arma branca", segundo o oficial de dia ao comando da PSP do Porto. As autoridades foram chamadas ao local cerca das 05.30, disse fonte da PSP ao DN.

O caso já foi entregue à Polícia Judiciária, disse a mesma fonte.