Jovem morreu afogado em praia fluvial do concelho de Arouca

O nacionalismo do Império do Meio é geralmente atribuído à reação do povo e dos intelectuais contra a considerada agressão externa, de origem ocidental, humilhante do império-civilização, com fundamento revoltado contra as decisões da Conferência de Versalhes, que, em 1919, decidiu transferir as antigas possessões da vencida Alemanha para o Japão.