Jovem detido no aeroporto de Lisboa com cocaína para 31 mil doses

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro de 24 anos, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de cocaína e apreendeu uma quantidade que dava para cerca de 31 mil doses individuais.

Segundo uma nota da PJ, o suspeito transportava a droga no forro de três malas de senhora desde um país da América do Sul para Lisboa em quantidades que, caso chegasse aos circuitos de distribuição, "seria suficiente para a composição de pelo menos 31 mil doses individuais".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.

A detenção ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de droga em Portugal e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais.