Jovem de 22 anos desaparecido no mar em praia de Matosinhos

Jovem desaparecido no mar da praia da Foz do Lizandro

Um jovem de 22 anos está desaparecido desde a manhã desta terça-feira em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto. Segundo comunicado divulgado pela Marinha, a vítima, do sexo masculino, caiu ao mar na zona do Cabo do Mundo, praia do Paraíso, em Perafita.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça disse à Lusa que o alerta foi dado às 08:00, depois de populares terem visto o jovem a entrar no mar, encontrando-se no local elementos dos bombeiros, da GNR, da Autoridade Marítima e da Proteção Civil de Matosinhos.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, pelas 09:45 encontravam-se no local 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.