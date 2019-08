Morreu o jovem de 19 anos atingido a tiro numa discoteca em Vilamoura

Morreu o rapaz português de 19 anos, que foi atingido a tiro na madrugada desta sexta-feira na discoteca LICK, em Boliqueime, Vilamoura, no Algarve, morreu no Hospital de Faro, segundo a SIC. A vítima era do staff do espaço de diversão noturna e encontrava-se em estado crítico no Hospital de Faro.

O incidente ocorreu pelas 3.49, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. "Fomos chamados por causa de uma suposta agressão com arma de fogo, que se confirmou. A vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital de Faro."

"O alegado autor do disparo pôs-se em fuga num motociclo que, entretanto, já foi recuperado pelas autoridades. Contudo, até ao momento ainda não encontrado", segundo fonte da GNR disse à Lusa.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Faro.