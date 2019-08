Jovem de 18 anos morre e homem de 39 anos ferido após disparos no Seixal

Um jovem de 18 anos morreu, na terça-feira à noite, após disparos na Quinta da Princesa, no Seixal, no distrito de Setúbal, um incidente que também causou ferimentos a um homem de 39 anos, informou fonte da PSP.

A fonte disse à Lusa que a ocorrência fez "dois feridos com recurso a arma de fogo", um jovem de 18 anos e um homem de 39 anos, os quais foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal. No entanto, segundo aquela força de segurança, o jovem acabou por não resistir aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PSP não revelou se já existem suspeitos deste crime, uma vez que o caso "está na competência da Polícia Judiciária" (PJ). A Lusa tentou contactar a PJ, mas até ao momento não foi possível obter declarações.

Na terça-feira também ocorreu um tiroteio em Paio Pires, no Seixal, contudo a PSP esclareceu que "não está relacionado, foi uma coincidência". Segundo fonte da GNR, os disparos em Paio Pires não causaram qualquer vítima, existindo apenas a registar danos numa habitação.