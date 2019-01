Jornadas da Juventude já têm lugar escolhido: do Parque Tejo à Bobadela

É às portas de Lisboa que milhares e milhares de jovens receberão o Papa na Jornada Mundial da Juventude que será anunciada por Francisco para a capital portuguesa em 2022. Depois de várias hipóteses colocadas na mesa, como o Campo de Tiro de Alcochete ou as bases do Montijo e da Ota, as autoridades religiosas e políticas já definiram um local: será no Parque Tejo, no Parque das Nações, prolongando-se para Norte, e na Bobadela, ali ao lado, apurou o DN.

Apesar das cautelas entre a Igreja portuguesa, de uma eventual escolha alternativa de Estocolmo para a realização do encontro de 2022, as autoridades já foram ao terreno verificar as condições logísticas. Pela zona norte do Parque das Nações já passaram o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, e o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O anúncio do local para o encontro de 2022 será feito oficialmente no Panamá, no encerramento da XXXII Jornada Mundial da Juventude, que esta terça-feira tem início na Cidade do Panamá.

A comitiva portuguesa que se desloca aquele país da América Central denuncia o que está em causa: o Presidente da República e o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, serão acompanhados do presidente da autarquia lisboeta, que é também o presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina - e que fontes ouvidas garantiram estar muito empenhado na escolha da capital - e do pároco do Parque das Nações, Paulo Franco.

Quer Marcelo quer Clemente adotaram o discurso cauteloso de quem diz ter "esperança" de poder trazer a próxima edição destas jornadas para Lisboa, porque assim determina a diplomacia do Vaticano: é ao Papa que cabe o anúncio formal. Mas há meses que a preparação avança - e entre os aspetos logísticos está a escolha do local, que poderá acolher cerca de um milhão de jovens.

A opção pelo Parque das Nações e Bobadela obrigará à construção de pontes pedonais para vencer o obstáculo natural que divide o espaço previsto para as jornadas, que é a foz do rio Trancão, e à remoção dos contentores existentes na Bobadela, entre a EN10 e a A30/IC2.

As jornadas acontecem durante vários dias: no Panamá, por exemplo, realizam-se desta terça-feira até domingo. Os jovens inscritos, sempre em número inferior ao que depois participa nos dois últimos dias no acolhimento ao papa, são distribuídos por milhares de alojamentos diferentes.

É esta logística a que também responderá a organização portuguesa, que será coordenada pelo presidente da administração da Rádio Renascença, Américo Aguiar: arranjar alojamentos para acolher milhares de jovens - em 2016, quando o encontro teve lugar na Europa, em Cracóvia, Polónia, estavam inscritos oficialmente cerca de 360 mil jovens para a semana de atividades e no fim de semana, para a vigília e a missa, o número disparou para cima do milhão e meio de jovens.

Nesses dias, havia 37 mil espaços para acampar. Em 2011, em Madrid, havia 7000 espaços de alojamento, incluindo em Portugal, para os dias anteriores ao fim de semana em que o bispo de Roma participa na Jornada Mundial da Juventude.