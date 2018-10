João Ribas: "Já houve sexo explícito no museu e nunca houve essa questão"

O antigo diretor do Museu da Fundação de Serralves, João Ribas, reiterou esta tarde, na Comissão de Cultura, na Assembleia da República, que a sua demissão resultou de um ato de "censura" por parte do conselho de administração desta instituição, que terá ordenado que fossem retirados dois quadros do fotógrafo Roberto Mapplethorpe, "duas horas antes da inauguração da exposição".

"Esses acontecimentos foram a gota de água do que eu considerei uma pressão inaceitável [por parte da administração]", disse aos deputados, contrariando a versão da administração, segundo a qual não tinha sido censurada nenhuma obra. "As obras estavam montadas na parede e fui obrigado a retirá-las".

Questionado sobre se o teor de cariz sexual, em alguns casos sadomasoquista, de algumas obras, foi devidamente sinalizado, João Ribas insistiu que a questão foi devidamente acautelada pelos serviços do museu ao longo dos vários meses que antecederam a abertura da exposição, e que a administração o surpreendeu também à última hora com a interdição de determinadas salas a menores, "mesmo autorizados pelos pais", algo que considerou nunca ter acontecido antes.

"Já houve sexo explícito no museu e nunca houve esta questão da faixa etária", disse, referindo-se a outras exposições.

Ribas garantiu ainda ter comunicado a demissão à administração antes de o fazer à imprensa e, sobre o facto de ter saído um dia depois da inauguração, disse que considerou um "mal menor" deixar a exposição abrir, algo que revelou ter chegado a estar em causa.

Ana Pinho, administradora da Fundação negou todas as acusações do antigo diretor artístico e curador da exposição de Mapplethorpe.

"Não há nem houve qualquer censura. Aliás, seria difícil encontrar obras de Mapplethorpe mais controversas do que algumas que estão expostas", defendeu. "Não temos, nem Serralves tem, lições a receber nesta matéria.

A administradora devolveu ainda as acusações ao diretor artístico, acusando-o de deslealdade. "Fomos surpreendidos por uma entrevista [ao Público], dias antes da exposição, onde este disse que "nesta exposição não há ressalvas, nem salas reservadas", contrariando o que estava previsto", disse. "Esta posição quebrou a relação de confiança, nunca antes tinha acontecido na fundação".

Para Ana Pinho, João Ribas "teve uma atitude imatura e disse aos jornais o que não disse à administração e disse à administração o que não disse aos jornais". A administradora insistiu que Ribas tinha combinado manter salas reservadas e que depois foi dizer o oposto na entrevista que deu.

A administradora insistiu também que "o conselho de administração em momento nenhum insistiu que fosse retirada alguma obra" e que "apenas pediu que fosse feito aquilo que tinha sido combinado". Ou seja: a presença de algumas obras nas salas reservadas.

"As duas obras referidas [como censuradas] são muito menos violentas do que algumas que estão expostas"

José Pacheco Pereira, um dos dois administradores da fundação indicados pelo governo - a outra é a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima - reforçou as críticas à "nuvem de contradições" que considera ter sido lançada pelo antigo diretor do museu, considerando "falso" tudo o que foi afirmado sobre alegadas censuras à curadoria artística da exposição.

Pegando no caso concreto das duas fotografias que João Ribas diz terem sido mandadas retirar - imagens de homens com o órgão genital ereto - Pacheco Pereira questionou "por que razão" iria a administração censurar essas imagens quando "as duas obras referidas são muito menos violentas do que algumas que estão expostas".

E concretizou, referindo que as imagens atualmente expostas incluem "um homem a urinar na boca de outro homem" e uma prática sexual conhecida por fisting.

Reiterando que a administração "nunca classificou essas imagens como pornografia, por entender tratar-se de arte", Pacheco Pereira defendeu que se não tivesse tomado algumas precauções a administração de Serralves "corria o risco de ser processada" por um pai cujo filho fosse confrontado com imagens deste teor sem aviso prévio nem enquadramento.