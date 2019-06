Italiano detido no Aeroporto Sá Carneiro após gritar que havia bomba a bordo

Um italiano de 26 anos foi detido nesta terça-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, depois de se ter desentendido com a tripulação antes da partida de um avião da Ryanair e gritado haver uma bomba a bordo.

Fonte da PSP do Porto disse à Lusa que o incidente com o homem de nacionalidade italiana ocorreu cerca das 15.26, após o que foi detido, encontrando-se na esquadra do aeroporto para averiguações. "O homem desentendeu-se com a tripulação e acabou a gritar que havia uma bomba a bordo", acrescentou a fonte.

Segundo fonte da ANA - Aeroportos, devido ao incidente a "aeronave pediu estacionamento em posição de segurança" e após "intervenção das forças de segurança" e feita a "identificação do passageiro" a "situação foi normalizada". À Lusa, a ANA sublinhou "que não houve nenhum impacte nas operações que decorrem com total normalidade".