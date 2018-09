Agravamento do estado do tempo nos Açores nas próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém as ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, sob aviso vermelho, estimando que a tempestade tropical Helene condicione o estado do tempo "nas próximas horas".

"Prevê-se que nas próximas horas a tempestade tropical Helene condicione o estado do tempo, em particular nas ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo], pelo que poderão ser atingidos valores mais elevados da intensidade do vento, precipitação e agitação marítima", adiantou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Às 18:00 dos Açores (mais uma hora em Lisboa), o centro do ciclone Helene localizava-se a 155km a oeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste.

"O ciclone Helene está classificado como tempestade tropical com vento médio de 110 km/hora e rajadas de 140 km/hora na sua zona mais ativa", salientou o IPMA. Segundo o instituto, até às 21.00, a rajada mais intensa tinha sido registada na ilha das Flores, com 96,5 km/hora.

Na ilha do Corvo, a precipitação acumulada em seis horas foi de 20 litros por metro quadrado e nas Flores de 15 litros por metro quadrado.

Quanto ao estado do mar, registaram-se ondas com altura máxima observada de 10 metros nas Flores e no Corvo, sendo a altura significativa das ondas de seis metros.

As ilhas das Flores e do Corvo estão sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima, entre as 22:00 de hoje e as 00:00 de domingo, e devido à previsão de vento, entre as 22:00 de hoje e as 03:00 de domingo, passando depois a avisos laranja e amarelo até às 09:00 de domingo.

As restantes ilhas do arquipélago têm também avisos laranja e amarelo, relativos à precipitação, agitação marítima e vento.

De acordo com o presidente da Proteção Civil dos Açores, Carlos Neves, até às 20:00 não havia registo de ocorrências no grupo ocidental, tendo-se verificado apenas a queda de uma árvore na ilha do Pico, no grupo central, sem causar estragos ou feridos.

"Esperamos que até à meia-noite a intensidade do vento e a agitação marítima na ilha das Flores e do Corvo continue a aumentar, com uma intensidade média que deverá atingir os 100 quilómetros, e poderá ter rajadas que poderão chegar aos 140 quilómetros, e alguma precipitação", adiantou.

A Proteção Civil recomenda aos habitantes que não obstruam estradas e linhas de água, não deixem objetos soltos, que fechem janelas e portas, não façam viagens durante o pico da tempestade e não fiquem na orla costeira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que está a acompanhar a situação meteorológica nos Açores e apelou à "serenidade e resiliência dos açorianos".

Na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que se mantém em contacto, desde sexta-feira, com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, e que confia "nas medidas preventivas desenvolvidas pelas autoridades do arquipélago".