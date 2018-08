Intrusos no Metro de Lisboa: do saguim aos 'grafitters'

Há intrusos nas galerias do Metropolitano de Lisboa. Os humanos entram à noite e agem fora dos olhares das "toupeiras". Grafitam as paredes dos túneis escuros e as carruagens estacionadas nos términos. Os responsáveis pensam que entram pelos términos exteriores ou até pelo sistema de ventilação.

Animal andou na linha entre o Colégio Militar e o Marquês e obrigou a reduzir a velocidade da circulação © Metropolitano de Lisboa

Mas há outros intrusos, como os cães e gatos que quando são detetados obrigam à intervenção dos homens da manutenção da via férrea para serem capturados - à noite são os homens que estão a trabalhar nas galerias que os apanham, de dia entra em ação o piquete.

Cães e gatos também são capturados nos túneis de metro © Metropolitano de Lisboa

Em 2005, foi detetado um intruso diferente no Colégio Militar: um saguim que andou a brincar às escondidas na rede do Metropolitano - mais ou menos entre as nove e as dez da manhã - e só foi apanhado no Marquês de Pombal, obrigando as composições a andar mais devagar. o animal foi entregue à câmara, veio depois a saber-se que fugira do Jardim Zoológico de Lisboa.