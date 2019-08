Incêndios: Substituído helicóptero de Évora após incidente com paraquedista

O helicóptero de combate a incêndios com base no aeródromo de Évora que ficou inoperacional devido a um incidente com uma paraquedista foi substituído esta semana, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o helicóptero de substituição, que estava estacionado em Tires, está a operar desde quarta-feira no Centro de Meios Aéreos de Évora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O helicóptero de combate a fogos de Évora esteve inoperacional desde domingo, devido a danos estruturais provocados pela queda de uma paraquedista em cima do aparelho.

O incidente ocorreu no domingo à tarde, quando uma praticante de paraquedismo "aterrou" em cima do aparelho estacionado no aeródromo e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportada para as urgências hospitalares, conforme explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Na sequência do incidente, o helicóptero sofreu alguns danos estruturais e vai ser reparado, referiu a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.