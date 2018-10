"Foi um milagre. Se o vento estivesse em sentido contrário haveria uma grande desgraça em Sintra"

Filhos rompem com pais, netos evitam avós, amizades desfazem-se. Uma facada em Bolsonaro, que diz só aceitar a sua vitória, dois tiros na caravana de Lula e um dirigente histórico do PT que fala em tomar o poder. "Ditadura", "comunismo" e "fascismo" são palavras à solta no Brasil, que neste domingo vai a votos.