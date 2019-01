Portugal Inovação Social destina 1 milhão de euros para revitalizar Pinhal Interior

Lançado ao abrigo do instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto, no âmbito do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, o concurso tem como objetivo reforçar as ações de desenvolvimento daquele território, criando na região um programa de incentivos ao desenvolvimento de iniciativas de inovação e empreendedorismo social.

"Estas iniciativas deverão propor soluções inovadoras e replicáveis, que visem a resolução e mitigação de problemas sociais nas áreas da saúde, educação, justiça, proteção social, inclusão e emprego", refere a Portugal Inovação Social, em comunicado.

O instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto "tem o duplo objetivo de, por um lado, estimular o desenvolvimento de projetos inovadores que tenham por missão resolver problemas sociais e, por outro, dinamizar a prática de investimento social, uma vez que pelo menos 30% do custo total do projeto deve ser suportado por um ou vários investidores sociais - públicos ou privados".

"Os restantes 70% são suportados pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego", explica o comunicado, acrescentando que o período de candidaturas termina no dia 28 de fevereiro deste ano.

Até à data, a iniciativa pública Portugal Inovação Social aprovou 217 projetos nas regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, num total de 29,5 milhões de euros.

Os projetos apoiados foram aprovados em sete concursos realizados ao abrigo dos instrumentos de financiamento Capacitação para o Investimento Social, Parcerias para o Impacto e Títulos de Impacto Social.