Mais de 1800 bombeiros combatem 39 incêndios este domingo

Pelas 17.00 de hoje, mais de 1800 homens combatiam 39 incêndios em Portugal continental, dos quais seis estavam em curso, enquanto os restantes estão em fase de resolução ou conclusão.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os seis incêndios rurais ou florestais em curso localizavam-se nos concelhos de Monchique, Lousada, Vila Nova de Famalicão, Almada, Marvão e Alfândega da Fé.

Com mais meios continua o combate às chamas do distrito de Faro, que deflagraram na localidade de Perna Negra pelas 13.32 de sexta-feira e obrigou nesta tarde à retirada de pessoas de uma zona próxima da Portela do Vento.

Pelas 17.00, a combater o incêndio de Monchique estavam 831 homens, apoiados por 223 viaturas e 12 meios aéreos.

À mesma hora, em Marvão, no distrito de Portalegre, estavam 148 operacionais, 38 viaturas e três meios aéreos a combater as chamas, que tiveram início pelas 15.29 de hoje.