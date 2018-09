Dezassete concelhos de cinco distritos do continente em risco máximo de incêndio

Dezassete concelhos dos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra e Leiria apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Abrantes, Vila Nova Barquinha, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), Gavião, Marvão, Nisa (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Oleiros, Sertã, Covilhã, Penamacor (Castelo Branco), Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos (Leiria) e Lousã (Coimbra).

O IPMA colocou vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até final da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

Durante a tarde, está previsto um aumento gradual de nebulosidade, sendo em especial por nuvens altas nas regiões do litoral.

A previsão aponta também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões do interior, em especial do Centro e Sul, durante a tarde e vento fraco, soprando temporariamente moderado do quadrante norte no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral oeste e pequena subida da temperatura máxima no litoral.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Braga) e os 21 (em, Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 36 (em Évora e Santarém).