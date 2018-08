Costa vai esta tarde a Monchique

Uma semana depois de ter começado em Perna Negra, consumindo 27 mil hectares, o incêndio de Monchique foi dado como dominado. Esta tarde, o primeiro-ministro António Costa desloca-se à zona da área ardida acompanhado de ministros e secretários de Estado.

A delegação chefiada pelo chefe do governo será composta pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, Adjunto, Pedro Siza Vieira, e pelos secretários de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza, do Turismo, Ana Mendes Godinho, da Habitação, Ana Pinho, da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, informou fonte do gabinete de Costa.

Na reunião estarão os presidentes das câmaras de Monchique, Portimão e Silves bem como representantes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e da Associação de Municípios do Algarve.

O objetivo, adiantou a fonte do gabinete do primeiro-ministro, é fazer um ponto de situação da necessidade imediata de apoios e estudar as respostas a dar às populações.

A deslocação do primeiro-ministro surge após a visita do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita a Monchique esta manhã.

Estas visitas estão articuladas com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também irá ao local, embora ainda não tenha sido anunciada uma data.

A segunda comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, deu hoje como dominado o incêndio que lavra há uma semana em Monchique, mas sublinhou que ainda não é o momento de cruzar os braços.