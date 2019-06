Concelhos de Gavião e Alcoutim em "risco máximo" de incêndio

O problema da ordem internacional não se confunde com o da justiça internacional, podendo talvez entender-se, simplificadamente, que o primeiro tem que ver com o "equilíbrio das potências", no sentido que utilizou Kissinger já neste século de outono ocidental (balance of power), enquanto o segundo implica uma cobertura jurídica que não tem que ver com a hierarquia das potências mas sim com a valia dos interesses e dos procedimentos.