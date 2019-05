Retomada a circulação na Linha do Norte

A circulação na Linha do Norte foi retomada às 17.49 desta quarta-feira, depois de extintos quatro fogos no concelho de Azambuja e um no Cartaxo que impediam a passagem de comboios, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A circulação foi restabelecida às 17:49 e está a ser feita com marcha à vista entre Azambuja e Setil, a uma velocidade menor por precaução, para o caso de haver algum reacendimento", disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

O corte na Linha do Norte foi determinado pela Proteção Civil, devido à ocorrência de cinco incêndios que deflagraram entre as 16.00 e as 16.17, nos concelhos de Azambuja e Cartaxo. "Um alfa pendular esteve parado na Linha enquanto o fogo era combatido e a circulação poderá sofrer alguns atrasos", estimou a IP.

A circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida nos dois sentidos, às 16.45, entre Vala do Carregado (no concelho de Vila Franca de Xira) e Setil (no concelho do Cartaxo).

De acordo com os comandos distritais de operações de socorro (CDOS) de Santarém e de Lisboa os cinco fogos encontram-se extintos.

[notícia atualizada com a informação de que a circulação já foi retomada]