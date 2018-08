Incêndios. Autarquias querem usar fogo de artifício, mas governo diz "não"

Em nota enviada às redações, o Ministério da Administração Interna esclarece as dúvidas das autarquias e os "pedidos de exceção) para a utilização de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos, nos distritos de de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. "Não haverá qualquer exceção à proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão. Enquanto vigorar a Situação de Alerta, as autorizações que possam ter sido emitidas devem ser suspensas."

Eduardo Cabrita manifesta o respeito pelas "tradições do país", mas sublinha que a situação de alerta que se vive no continente, com sete distritos em alerta vermelho, "obriga a um cuidado e a uma atenção acrescida por parte de todos".

Agosto é o mês em que mais festas populares se realizam por todo o país e multiplicam-se pelas aldeias do norte e interior.