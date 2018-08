António Costa preocupado com aumento do risco de incêndio no interior norte do país

O primeiro-ministro manifestou-se esta quinta-feira preocupado com as previsões meteorológicas que indiciam um aumento do risco de incêndio a partir de sexta-feira, o que poderá levar a que seja acionado o alerta vermelho para os distritos do interior norte.

"As previsões podem implicar que a partir de amanhã [sexta-feira] o Ministério da Administração Interna venha a declarar um risco de alerta vermelho, o que tem consequências com um conjunto de proibições", disse aos jornalistas António Costa, no final da reunião semanal com o Presidente da República, que esta tarde decorreu em Sagres, no Algarve.

De acordo com António Costa, "é importante que todos fiquem cientes desse risco para evitar comportamentos que são comportamentos perigosos".

Minutos depois do primeiro-ministro o português revelar preocupações com a população do norte do País, a Proteção Civil alertou, num aviso à população, para o risco máximo de incêndio florestal em concelhos das regiões do interior norte e centro, Minho, Douro Litoral e Norte do Alentejo.

No aviso, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) refere que o risco de incêndio é elevado a muito elevado nas restantes regiões de Portugal continental. A ANPC justifica o aviso com as "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais" devido à previsão de tempo quente e vento moderado.

O aviso da ANPC recorda que, nestas circunstâncias, é proibido fazer queimadas, fogueiras, lançar foguetes, fumar ou fazer lume nas florestas e nas estradas circundantes e que os trabalhos agrícolas e florestais devem ser feitos com máquinas e outros equipamentos limpos de óleos e poeiras, evitando o seu uso nos períodos de maior calor.