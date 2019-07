Incêndio "estabilizado" mas vento preocupa. "Vamos ter um dia muito difícil pela frente"

O incêndio que começou no sábado em Vila de Rei, e que se estendeu para Mação, está "estabilizado" e as duas frentes "90% dominadas", informou esta manhã a Proteção Civil. As condições climatéricas previstas para a tarde desta segunda-feira estão, no entanto, a preocupar as autoridades. "Vamos ter um dia muito difícil pela frente", afirmou o comandante do Agrupamento Distrital do Centro Norte, Pedro Nunes, no ponto de situação realizado esta manhã.

Estão previstas rajadas de vento de 35 quilómetros por hora, o que poderá dificultar o trabalho dos bombeiros durante esta tarde. Para o comandante Pedro Nunes, é importante fechar o perímetro com as máquinas de rasto de modo a prevenir reativações.

De acordo com o responsável, "há 10% ainda de território inserido nas frentes que carece ainda de muita atenção por ter chama. Os trabalhos continuam conforme planeados". O efetivo mantém-se com mais de mil operacionais no terreno que têm estado a ser "refrescados".

Há, pelo menos, "31 feridos - 21 assistidos e 10 leves", informou o INEM. "Para já não há registo de desalojados", afirmou o comandante operacional da Proteção Civil.

Pedro Nunes contou que durante a noite houve "um esforço concertado" no combate, com o apoio de máquinas de rastro. O comandante referiu que as frentes do incêndio "são pontos quentes com chama contínua, numa altura de 20, 30 metros, em zonas de muito difícil acesso".

Plano B para o caso da situação se agravar

A Proteção Civil afirmou ainda que "não há casas em risco", mas admitiu que há ainda muito trabalho pela frente, uma vez que as condições climatéricas vão agravar-se durante esta tarde.

O comandante Pedro Nunes garantiu que existe um plano B caso a rotação e a intensidade do vento prevista para o período da tarde agrave a situação. Se tal acontecer, as povoações em risco serão as de Chaveira, Chaveirinha, Casais de São Bento, Vale da Urra e Amêndoa.

São esperados no teatro das operações quatro pelotões de rescaldo das Forças Armadas.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

O incêndio de Vila de Rei e Mação é o único que continua por controlar e tem mobilizado várias centenas de operacionais e de meios de combate.

Um civil ficou ferido com gravidade neste incêndio e está internado no hospital de São José, em Lisboa.

As chamas também já atingiram habitações, num número ainda não quantificado pelas autoridades, depois de durante a tarde de domingo as chamas terem ameaçado dezenas de aldeias, segundo autarcas.

Outro fogo, em curso no concelho de Penedono, foi dado como dominado às 02:45, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.