Incêndio volta a ameaçar a vila de Monchique. Convento na linha de fogo

O incêndio de Monchique está de novo a ameaçar a vila algarvia. As chamas já entraram no perímetro urbano de Monchique, de acordo com informações veiculadas pela RTP. O quartel do Bombeiros Voluntários, o convento de Nossa Senhora do Desterro e as termas de Monchique estão na linha de fogo e a sua proteção é uma das prioridades dos bombeiros.

Ao início da noite, um responsável da Proteção Civil já tinha admitido que o cenário é "muito complexo".

"A situação infelizmente alterou-se, tínhamos uma situação mais favorável e registaram-se várias projeções, as quais tiveram um comportamento bastante violento", assumiu o segundo comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Abel Gomes.

O incêndio lavra desde sexta-feira e domingo à noite já tinham ameaçado entrar na vila algarvia, obrigando as autoridades a evacuar a população.

Na página oficial na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a informação disponível é que estão 1090 operacionais no terreno, apoiados por 323 viaturas. O ponto da situação mantém-se inalterado desde o final da tarde: "Regista-se em todo o perímetro fortes reativações que associadas à intensidade do vento tomam de imediato grandes proporções".

Durante o dia de hoje já foram evacuadas várias localidades, como foi o caso de Fóia,

(Em atualização)