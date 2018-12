Incêndio num prédio em Cascais faz um morto e pelo menos dez feridos

Um incêndio num prédio de habitação social em São Domingos de Rana, em Cascais, fez esta sexta-feira uma vítima mortal e provocou ainda necessidade de assistência a pelo menos dez pessoas, entre as quais algumas crianças, confirmou o DN junto do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

A vítima mortal é, segundo avança a TVI, uma mulher de cerca de 60 anos, que não terá resistido à inalação de fumo que obrigou a assistir mais dez pessoas. Sete destes feridos foram transportados para o hospital de Cascais e três pessoas foram apenas assistidas no local, entre as quais dois agentes da PSP que entraram no edifício nas operações de socorro.

Num balanço feito aos jornalistas pela PSP no local foi indicado que cinco dos feridos são crianças.

O alerta de incêndio foi dado por volta das 9.10 da manhã, com o fogo a deflagrar no primeiro andar do edifício, junto ao centro de saúde de São Domingos de Rana.

Foram mobilizados 19 meios e 48 operacionais, entre bombeiros, INEM e PSP. O incêndio, que ameaçou alastrar a outros andares, já foi extinto e tentam agora apurar-se as causas que levaram ao deflagrar do mesmo, ainda desconhecidas, segundo fonte da PSP.

[*notícia atualizada às 13.05, com alteração do número de feridos e da idade da vítima mortal]