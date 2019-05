Incêndio num prédio do Cais do Sodré. Não há vítimas

Segundo disse ao DN fonte autorizada do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL), o incêndio deflagrou num escritório localizado no terceiro andar do edifício.

Para o local foram enviadas cinco viaturas do regimento, com um total de 23 bombeiros. O alerta foi dado às 20h45 e à hora do contacto do DN, pelas 21h30, o fogo estava extinto e os bombeiros procediam à fase de rescaldo.

De acordo ainda com a fonte do RSBL o fogo circunscreveu-se ao piso do escritório e não há vítimas.