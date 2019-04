Incêndio no Zoo da Maia mata cobras e lagartos

Sete cobras, um lagarto dragão e um morcego foram os animais que morreram na sequência do incêndio que ocorreu na enfermaria dos répteis no Jardim Zoológico da Maia, esta quinta-feira.

O fogo foi detetado por um funcionário, de manhã, quando chegou ao trabalho, com o alerta a ser dado perto das 8.30, segundo informações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto. Acorreram ao local quatro elementos e uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, que extinguiram o incêndio, bem como uma equipa da PSP da Maia.

Além da morte dos nove espécimes, a enfermaria dos répteis do Zoo da Maia ficou destruída. Como o espaço é isolado e independente das restantes instalações, mais nenhuma área do parque foi afetada. Nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio.

As equipas de peritagem e seguros vão avaliar a possível origem do incêndio, que segundo adianta o Jornal de Notícias pode estar relacionado com uma avaria no ventilador da enfermaria dos répteis.