Incêndio na Serra de Monchique mobiliza centenas de bombeiros

Um incêndio na Serra de Monchique, que deflagrou esta tarde, pelas 14.31, está a ser combatido por mais de 300 operacionais, apoiados por 68 veículos e nove meios aéreos. O fogo já obrigou à retirada de habitantes do sítio das Taipas, a sul da Perna da Negra, local onde deflagrou o incêndio, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Entretanto, segundo o jornal Sul Informação, u​​​​​​ma das duas frentes do incêndio já está controlada, adiantou Rui André, presidente da Câmara de Monchique.

O autarca disse ainda que não há confirmação de que uma casa tenha ardido, como chegou a ser noticiado.

A frente que se mantém ativa está a dirigir-se para Sul e está a consumir uma zona de eucaliptos, propriedade da empresa Navigator, que «também está a empenhar os seus meios no combate às chamas, entre eles um meio aéreo», segundo o jornal.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, que não conseguiu precisar o número de pessoas retiradas, a população foi "deslocada de forma preventiva para ficar em segurança".

Trata-se de um incêndio "complexo", numa zona onde "há muito vento" e cujos acessos "são difíceis".

Em declarações à Lusa o adjunto operacional nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Luís Belo Costa explicou, pelas 15:30, que o incêndio ainda não está dominado, mas que as duas frentes ativas "estão a ceder à ação dos meios de combate".

Um bombeiro da zona publicou um vídeo na rede social Facebook, onde se mostrou "preocupado" com o fogo naquela área.

Uma zona rural do concelho de Monchique já tinha sido atingida por um incêndio, na quinta-feira à tarde, dominado cerca de duas horas depois após um combate travado por 113 homens e seis meios aéreos.

Por causa da persistência de valores elevados das temperaturas máximas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho, o mais grave, em 11 distritos de Portugal continental até ao início da tarde de domingo, prevendo para hoje valores acima dos 40 graus em grande parte do território.

Face à onda de calor que afeta o país pelo menos até domingo, com temperaturas máximas acima dos 40º e que na quinta-feira na bateram recordes históricos, a Proteção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.

Este ano, o dispositivo de combate a fogos florestais engloba 56 meios aéreos (incluindo um na Madeira), cerca de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres (nomeadamente viaturas).

Notícia atualizada às 16:20