Fogo leva a evacuação de hotel na Praça da Figueira e faz quatro feridos

Um incêndio deflagrou esta tarde, pouco depois da 17.30, na cobertura do edifício do hotel Figueira by Beautique Hotels, na Praça da Figueira, em Lisboa, De acordo com informações dos Sapadores de Lisboa, o fogo está circunscrito. O hotel foi evacuado e três pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar devido a inalação de fumo.

O Batalhão de Sapadores de Bombeiros reagiu à chamada com dez viaturas e 26 homens. As chamas começaram na cobertura do hotel e os esforços dos bombeiros tiveram sucesso, com o fogo a estar circunscrito, embora prossigam os trabalhos para o dominar. Para já, parece assegurado que não irá alastrar a outros prédios.

Quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros, três mulheres e um homem, e, segundos os Sapadores, três delas receberam tratamento hospitalar, devido a inalação de fumo.