Incêndio junto ao Almada Fórum obriga a suspender circulação ferroviária

Um incêndio de grandes dimensões está a lavrar numa zona de mato perto do centro comercial Almada Fórum, na localidade de Vale Mourelos.

O alerta foi dado ao início da tarde desta terça-feira (12.57 horas), estando mobilizados 53 operacionais e dois helicópteros, de acordo com o site da Proteção Civil.

Devido ao incêndio, a circulação ferroviária entre as estações do Pragal (Almada) e de Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, foi esta terça-feira "suspensa" pelas 13:15, devido a um incêndio nas proximidades, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a mesma fonte, a decisão de suspender a circulação foi tomada a pedido do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, na sequência do incêndio.

Em atualização