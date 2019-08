Incêndios em Sintra e Tomar mobilizam cerca de 400 bombeiros

Um incêndio que teve início às 16.30 no concelho de Sintra está a mobilizar muitos meios de combate. O fogo está a consumir uma área de mato e floresta, de acordo com informações prestadas pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa não coloca habitações em risco. Contudo devido ao vento forte as chamas têm avançado de forma muito rápida, contou uma testemunha ao DN, e está à vista de diversas habitações na zona, no lugar de Vila Verde.

No terreno, em área localizada na união de freguesia de São João das Lamas e Terrugem, às 17.30, estavam 112 homens de diversas corporações da zona, apoiados por 28 veículos e dois helicópteros.

Mais de 250 bombeiros em Tomar

Pouco antes, às 16.10, um outro incêndio florestal deflagrou em Tomar, no distrito de Santarém, mobilizando cerca de 258 bombeiros, apoiados por 38 veículos e onze meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil. Este fogo tem provocado grandes nuvens de fumo, visíveis a quilómetros.

Pelas 17:20, o combate às chamas estava a ser assegurado por "169 operacionais", auxiliados por meios terrestres e aéreos, de acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou, pelas 16:10, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, refere a ANEPC, na sua página na Internet.

Segundo a ANEPC, às 17.30 estavam ativos em Portugal 29 incêndios, com 857 bombeiros no terreno, apoiados por 235 viaturas e 27 meios aéreos. Destes fogos apenas seis estavam ainda por dominar.