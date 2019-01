Incêndio em restaurante emblemático de Benfica sem feridos

Um incêndio atingiu esta terça-feira o restaurante Edmundo, em Benfica. O fogo no emblemático espaço deflagrou na conduta de extração de fumos e chegou a ser combatido por sete viaturas, segundo disse à Lusa fonte da corporação.

O alerta foi dado cerca das 17:15 e foi dado como extinto 40 minutos depois.

Quando o fogo deflagrou estavam no interior do estabelecimento "2 casais de clientes, o proprietário e os empregados", disse ao DN José Jacinto, dos Sapadores de Benfica, acrescentando que estiveram envolvidas no combate 7 viaturas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O restaurante permanecerá fechado, uma vez que "a conduta [de extração de fumos] e a cozinha ficaram danificadas", segundo a mesma fonte. "Vamos manter vigilância entre as 21 e as 22h só por precaução", acrescentou José Jacinto.

Não há registo de vítimas.

O trânsito chegou a estar cortado na zona, na Estrada de Benfica, que entretanto retomou a normalidade.