Incêndio em prédio devoluto na Costa da Caparica faz um morto

Um incêndio ocorrido ao início da manhã desta quinta-feira num prédio devoluto na Costa da Caparica, em Almada, provocou um morto, segundo fonte do Comando Distrital Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

De acordo com a mesma fonte, às 06:26 foi dado o alerta para um incêndio numa habitação de dois andares que se encontrava devoluta na Rua Vitorino José da Silva.

No combate e na extinção do fogo, os bombeiros encontraram um cadáver carbonizado, desconhecendo-se o sexo do mesmo, segundo a mesma fonte.

O incêndio foi dado como extinto às 07:28.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, a GNR, os Serviços Municipais de Proteção Civil de Almada e a Polícia Judiciária.