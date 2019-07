Incêndio em Carnide obriga a evacuar infantário. Há um ferido

Um incêndio numa zona de mato, em Carnide, na Azinhaga do Serrado, está a mobilizar 57 operacionais, apoiados por 17 viaturas, segundo disse ao DN fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Uma pessoa teve de ser transportada para o Hospital de Santa Maria.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa foi evacuado, "por precaução", um infantário situado perto do local do incêndio devido ao fumo.

As chamas estão próximas do antigo centro de saúde de Carnide e de habitações, obrigando a retirar alguns moradores, que não escondem a revolta. "Ninguém limpa estes terrenos", queixou-se um morador ao DN. Segundo a Lusa, foram retiradas das suas casas cerca de 20 pessoas.

"Aqui ainda moram 50 e tal pessoas. Todos idosos. O mais novo sou eu, já com 66 anos. Aqui não há ninguém que deite a mão", diz Amílcar Quintas, um dos moradores da zona.

Ânimos exaltados

O incêndio propagou-se até à zona de mato em frente ao Teatro de Carnide, devido ao vento forte. Agentes da PSP obrigaram moradores a afastarem-se e os ânimos exaltaram-se. "Querem que as pessoas andem para a frente e deixem as casas para trás?", questionaram.

Os bombeiros, além de combaterem as chamas, encontram-se também a projetar água para os edifícios habitacionais próximos, bem como para o Teatro de Carnide.

O incêndio decorre numa quinta onde, segundo os moradores contactados pela Lusa, estão vários animais, como burros e cavalos. Um pombal teve de ser arrombado para que os animais fossem libertados.

© Filipe Amorim / Global Imagens

Aquela via de trânsito encontra-se cortada tanto à circulação automóvel como de peões.

Pelas 15:50 chegaram ao local o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, e o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.

O incêndio teve início às 14:17.

Em atualização.