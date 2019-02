Incêndio de grandes dimensões no Funchal está controlado

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje num edifício no Largo do Pelourinho, centro do Funchal, tendo sido retiradas duas pessoas do seu interior. Cerca de 40 viaturas e mais de 60 bombeiros estiveram envolvidos no combate ao incêndio, que pouco depois das 21:00 estava "circunscrito ao prédio devoluto". Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Miguel Gouveia da Silva, o fogo está "aparentemente controlado".

A Lusa constatou no local que um homem, que esteve em perigo, estava no terceiro andar do edifício e foi retirado pelos bombeiros, com recurso a uma escada. Dentro do prédio, no início do incêndio, estava uma outra pessoa, que conseguiu sair pelos seus próprios meios. Embora não apresentem ferimentos, a que foi retirada foi transportada de ambulância para o Hospital do Funchal, por precaução.

Além dos Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, também se encontram no local elementos das corporações de Santa Cruz e Câmara de Lobos, alem de elementos da PSP e da GNR e respetivas viaturas.

O vereador com o pelouro da Proteção Civil, João Pedro Vieira, adiantou aos jornalistas, no local, que o comandante dos Sapadores do Funchal considera que o fogo está "circunscrito ao prédio devoluto", aproveitando para afirmar que o proprietário foi alertado várias vezes para atuar no sentido de impedir a entrada de pessoas naquele imóvel.

Por precaução, os prédios em torno da antiga fábrica Insular de Moinhos, que data de 1929, foram evacuados, adiantou, existindo muitos prédios antigos e alguns estabelecimentos.

A Câmara Municipal do Funchal também divulgou um comunicado a apelar à população para evitar circular esta noite na baixa da cidade, sobretudo na zona onde deflagra o incêndio.

Em comunicado, a autarquia salienta que a origem do fogo naquele imóvel, que era usado por pessoas sem abrigo para passarem a noite, está "ainda por apurar".

No mesmo documento, o município refere que o "Serviço Municipal de Proteção Civil e os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local a coordenar a operação, que também conta com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a PSP e duas guarnições da GNR, com mais de uma dezena de viaturas no terreno".

A CMF aponta que "estão destacados todos os meios possíveis para responder a esta situação, tendo a zona sido já evacuada e instalado um perímetro de segurança que abrange a rua Fernão de Ornelas, a zona do Mercado dos Lavradores e a Praça da Autonomia, com circulação interdita a pessoas e veículos".

A autarquia confirma que "foram retiradas duas pessoas do edifício e que não há feridos a registar até ao momento".

"Todo o dispositivo envolvido está a fazer os possíveis para que o fogo não alastre a nenhum edifício vizinho e para que se possa extinguir o incêndio o mais rapidamente possível", salienta.

O município pede ainda à população "para manter a calma".