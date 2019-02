IC 19 cortado nos dois sentidos devido a despiste com dois feridos

O IC-19, que liga Lisboa a Sintra, está cortado nos dois sentidos, na zona de Rio de Mouro, desde cerca das 05:00 devido a um despiste de um camião que causou um ferido grave, segundo a Proteção Civil.

O alerta para o despiste do pesado no Itinerário Complementar 19 (IC-19), que ocorreu junto a Rio de Mouro, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 04:57.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que o acidente causou um ferido grave e um ligeiro, que já foram transportados ao hospital.

O IC-19 estava às 07:00 cortado nos dois sentidos para limpeza de via e remoção do pesado.

No local estão 14 operacionais com o apoio de seis veículos.