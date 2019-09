Homem morre ao cair de falésia em Lagos

Um homem morreu esta segunda-feira ao cair de uma falésia com cerca de 30 metros de altura, na praia do Canavial, no concelho de Lagos, distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, são desconhecidas as causas que estiveram na origem da queda do homem, de 48 anos, de nacionalidade checa.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu ao início da manhã, tendo o homem caído da falésia para o areal da praia.

As equipas de socorro encontraram "a vítima já cadáver".

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 operacionais dos bombeiros de Lagos, da Polícia Marítima, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do Instituto Nacional de Socorros a Náufragos, apoiados por quatro veículos e uma embarcação.