Homem gravemente ferido em Peso da Régua após explosão de objeto apanhado do chão

Um homem ficou ferido este sábado com gravidade no concelho de Peso da Régua, distrito de Vila Real, após a explosão de um objeto apanhado na via pública, disse à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte do comando territorial da GNR de Vila Real adiantou que o homem, de 35 anos, sofreu ferimentos graves nos braços e peito depois de ter apanhado um objeto do chão e este ter explodido.

Segundo a mesma fonte, o homem, que ficou com a mão direita amputada, foi transportada para um hospital do Porto de helicóptero.

O incidente ocorreu perto das 12:00 na localidade Remostias, no concelho de Peso da Régua, e no local estiveram bombeiros, GNR e INEM.

A mesma fonte disse ainda que a GNR está a investigar a explosão, suspeitando que o objeto que explodiu poderá ser um foguete.