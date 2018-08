Homem encontrado carbonizado em carro na Guarda

Bombeiros não encontraram ocupantes em carro que caiu para barragem do Caldeirão

Um homem com cerca de 70 anos foi esta quinta-feira encontrado carbonizado no interior de uma viatura que ardeu por completo na localidade de Pousadinhas, freguesia de Rochoso e Monte Margarida, na Guarda, disse fonte da proteção civil.

O alerta para o incêndio no veículo ligeiro de mercadorias foi dado pelas 08:22, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, quando os meios de socorro chegaram ao local, "a viatura estava completamente tomada pelas chamas e no final do combate encontraram uma pessoa carbonizada no seu interior".

O caso está a ser investigado pelas autoridades policiais, tendo estado no local elementos da Polícia Judiciária e da GNR, disse a fonte do CDOS da Guarda.

Estiveram no local nove homens e três viaturas dos bombeiros voluntários da Guarda e das autoridades policiais.