Homem detido por agredir bebé de 17 meses saiu em liberdade

Um homem de 32 anos foi detido por agredir um bebé de 17 meses no domingo, em Vila Franca de Xira. A criança ficou com o rosto cheio de hematomas e teve de ser hospitalizada no domingo à tarde. O Hospital de Vila Franca de Xira acabou por denunciar a situação ao Ministério Público e a PSP efetuou a detenção, confirmou ao DN fonte oficial desta polícia. O homem é o atual companheiro da mãe da criança e acabou por ficar em liberdade com termo de identidade e residência após ter sido presente a um juiz. O bebé já teve alta e está com familiares, com supervisão das autoridades.

As imagens do rosto do bebé, completamente marcado pelas agressões, circularam durante segunda-feira nas redes sociais e o homem de 32 anos terá sido agredido pelo pai da criança quando este tomou conhecimento do ocorrido. O suspeito chegou a apresentar queixa numa esquadra da PSP contra o pai da criança por agressão na segunda-feira. Mas acabou por ser detido mais tarde pela suspeita de ser o autor dos maus-tratos à criança.

No domingo o bebé terá ficado ao cuidado do companheiro da mãe, o homem agora detido, em Vila Franca de Xira. A mãe, que estava a trabalhar, terá recebido um telefonema do suspeito a informar que o bebé tinha caído e batido com a cara nas barras de ferro da cama. Mas as agressões não serão compatíveis com uma queda mas antes com agressões cometidas por mão humana.

O Comando Metropolitano de Lisboa confirmou ao DN que o suspeito tinha sido detido, após uma denúncia ter sido efetuada na segunda-feira. "Foi detido fora de flagrante delito e será ainda hoje presente ao Tribunal de Vila Franca de Xira", indicou a PSP. Indiciado pelo crime de maus tratos, o homem acabou depois por sair em liberdade, com termo de identidade e residência, perante o descontentamento do pai da criança e familiares.

(Notícia atualizada às 14.46)