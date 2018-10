Homem de 87 anos barrica-se em casa depois de disparar contra familiares

Um homem de 87 anos de idade barricou-se em casa depois de disparar, este sábado à noite, contra um familiar no bairro do Tazim, em São Julião do Tojal, Loures. Segundo o Correio da Manhã, a vítima terá escapado ilesa e avisado as autoridades. O agressor barricou-se em casa com a arma.

Fonte do Comando Geral da GNR de Lisboa disse ao DN que "há ainda pouca informação" nesta altura, dado que o dispositivo policial, incluindo um negociador, foi enviado para o local perto das 22:00: "Apenas sabemos que há um indivíduo do sexo masculino, com 87 anos de idade barricado em casa."

(em atualização)