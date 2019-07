Helicóptero aterrou numa estrada de Bragança para intervenção mecânica

Um helicóptero de combate a incêndios aterrou esta quinta-feira numa estrada da zona da Trindade, no distrito de Bragança, para uma intervenção mecânica devido a um aviso de sobreaquecimento, segundo o comandante distrital de operações de socorro.

Noel Afonso explicou à Lusa que o caso ocorreu por volta das 16:00 e a aeronave foi intervencionada no local, tendo prosseguido voo depois de cerca de uma hora, sem constrangimentos para o trânsito.

De acordo com o comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro de Bragança (CDOS) a estrada em causa é um troço da nacional 102, que liga Bragança a Torre de Moncorvo, mas que é pouco utilizado desde a construção do Itinerário Principal nº2 (IP2).

Noel Afonso informou que o helicóptero estava de partida depois de ter participado no combate a um incêndio que ocorreu no dia de hoje naquela zona do distrito de Bragança.

"O piloto teve um indicador de avaria, acendeu uma luz de temperatura excessiva e por precaução aterrou na estrada. Foi mais o insólito", concretizou.

A aeronave aguardou no local a intervenção do mecânico, que terá durado cerca de uma hora, e retomou o voo, segundo ainda o comandante do CDOS.

O Centro Distrital de Operações de Socorro de Bragança registou hoje três incêndios na região que foram controlados sem consequências de maior com a intervenção imediata de vários recursos do dispositivo de combate, incluindo os meios aéreos, como relatou o comandante.