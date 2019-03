Hacker Rui Pinto a caminho de Portugal. Extradição confirmada

Nos próximos dias, o denunciante do Football Leaks será transferido da cadeia húngara, onde tem estado a aguardar a decisão sobre o recurso, para Portugal. A decisão foi tomada esta quinta-feira pelas autoridades judiciais húngaras, que indeferiram o recurso da defesa.

As autoridades portuguesas acusam-no da prática de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e ainda uma tentativa de extorsão.

"É uma questão de vida ou de morte" não ser extraditado para Portugal, alegou Rui Pinto, quando soube da decisão de extradição há duas semanas. O Football Leaks é dossier que envolve vários casos de corrupção no futebol português e internacional e a defesa de Rui Pinto tem alegado o perigo de vida que correrá o Rui Pinto caso venha para Portugal.

Rui Pinto - que recusa ser qualificado como pirata informático - argumentou perante a juíza do Tribunal Metropolitano de Budapeste que é "um alvo a abater" por parte de quem está envolvido nos negócios que ele denunciou e que em Portugal não estará seguro.

A sentença de extraditar Rui Pinto para Portugal abrange igualmente os equipamentos eletrónicos que lhe foram apreendidos.

Em causa o seu acesso aos sistemas informáticos do Sporting Clube de Portugal (SCP) e do fundo de investimento 'Doyen Sports' - sedeado em Malta - que lhe permitiram divulgar documentos confidenciais como contratos de jogadores do SCP e do então treinador Jorge Jesus ou celebrados entre a 'Doyen' e várias sociedades anónimas ligadas ao futebol.

O português está em prisão domiciliária desde janeiro, no âmbito de um pedido de detenção europeu do Ministério Público português.

"As autoridades portuguesas nunca me tentaram contactar. Sabem a minha morada registada em Portugal, o meu número de telemóvel, mas nunca me enviaram uma carta. Peço à juíza que não me envie para Portugal. É uma questão de vida ou de morte", apelou Rui Pinto.

A 13 de fevereiro, o tribunal rejeitara o recurso do Ministério Público húngaro para colocar Rui Pinto em prisão preventiva, mantendo o português em prisão domiciliária enquanto aguardava o desenrolar do processo de extradição para Portugal.