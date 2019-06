Altice contraria Costa sobre SIRESP. Há "acordo de princípio"

António Costa anunciou conclusão do acordo de compra do SIRESP, mas Altice fala apenas em "acordo de princípio".

A Altice Portugal disse esta quinta-feira à Lusa que há um "acordo de princípio" relativo aos "pressupostos da aquisição" das participações dos privados no SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal pelo Estado.

O primeiro-ministro anunciou também esta quinta-feira a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP, uma solução que António Costa já tinha antecipado estar "por horas" num debate quinzenal realizado há 576 horas, ou 24 dias.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Altice Portugal disse que "o que há neste momento é um acordo de princípio relativo aos pressupostos da aquisição das participações dos privados por parte do Estado" no SIRESP.

A informação foi dada por António Costa em resposta à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, no debate quinzenal desta quinta-feira, na Assembleia da República, depois de passarem 576 horas, contas feitas pela deputada e líder centrista, sobre o dia em que fez uma pergunta sobre a conclusão do acordo do Governo sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

"A boa notícia é que o acordo com a Altice está fechado", disse o chefe do Governo.

Também o acordo com a Motorola está "genericamente concluído", faltando "duas questões de pormenor" e uma posição da "casa-mãe", explicou ainda.

Contactado pela Lusa, o diretor-geral da Motorola Solutions Portugal, outro dos acionistas da SIRESP, confirmou a existência de "um acordo genérico".

Questionado sobre se foi dado um prazo para a negociação, Juan Rodrigues disse desconhecer qualquer data limite.

"Ainda estamos a negociar", concluiu.

A SIRESP é detida em 52,1% pela PT Móveis (Altice Portugal), 33% pela Parvalorem (Estado) e 14,9% pela Motorola Solutions.