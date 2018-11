Carla Amorim, a guarda prisional de 32 anos que morreu num treino

Carla Amorim tinha 32 anos e morreu esta terça-feira de manhã, baleada, na carreira de tiro situada no exterior da cadeia central de Paços de Ferreira, confirmou fonte do estabelecimento prisional ao DN. A guarda prisional participava numa ação de formação de tiro.

A guarda prisional, natural de Mesão Frio, vivia em Baião e era guarda prisional desde 2012.

De acordo com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "pelas 11 horas", registou-se "um acidente de serviço com arma de fogo durante uma ação de formação integrada no plano anual de tiro e que estava a ter lugar na carreira de tiro do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira"

Estabelecimento prisional de Paços de Ferreira © Adelino Meireles / Global Imagens

"Durante a ação de formação, um dos formadores presentes atingiu, inadvertidamente com um projétil no peito, uma guarda do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (feminino) que se encontrava a receber formação", lê-se na nota. Elementos do INEM deslocou-se ao local, tendo procedido a manobras de reanimação, que ", infelizmente, não tiveram sucesso". "O óbito foi declarado no local".

Ordenada a abertura de um inquérito

O caso foi reportado à Polícia Judiciária pela GNR e, adianta a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, "estão a decorrer internamente as diligências para apurar as causas deste acidente".

Foi também "ordenada a abertura de inquérito a cargo do inspetor coordenador do Serviço de Auditoria e Inspeção (Norte) desta Direção Geral e que é magistrado do Ministério Público".

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais Direção Geral "lamenta profundamente o ocorrido e apresenta sentidas condolências à família do elemento do corpo da guarda prisional vitima deste infeliz acidente".