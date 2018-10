Grupo violento assaltou pelo menos 30 casas de idosos no Grande Porto

Pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, foram consumados em residências de idosos do Grande Porto por um grupo desmantelado pela PSP, disse hoje fonte envolvida na operação.

"Os roubos terão começado em fevereiro e indiciámos já este grupo pela prática de pelo menos 30 assaltos, mas admitimos que possam ser mais. E o valor global dos roubos será de uns 500 mil euros, entre dinheiro e bens", afirmou à agência Lusa o comissário Afonso Sousa, da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia, sendo imputados pela polícia a três pessoas, dois irmãos e um sobrinho destes, com idades entre 25 e 35 anos, que foram detidos em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto.

Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos, segundo a fonte.

"Atuavam sempre com grande violência. Às vezes agrediam as vítimas, ao ponto de algumas necessitarem de hospitalização, outras vezes punham sacos na cabeça dos assaltados, outras ainda intimidavam as pessoas com armas de fogo", disse o comissário.

Um dos irmãos foi condenado há uma década a nove anos de prisão por roubos agravados, que não chegou a cumprir, pelo que tinha pendente um mandado de detenção europeu, que "acaba por ser cumprido nesta operação".

O outro irmão foi condenado recentemente a cinco anos de prisão, pena suspensa, por roubos agravados.

Fora de flagrante delito, foram ainda detidos um homem de 64 anos (que receberia o ouro e prata roubados e que derretia estes metais nobres no forno apreendido pela polícia) e uma mulher de 22 anos, que prestaria algum tipo de apoio aos operacionais, nomeadamente no fornecimento de ferramentas.

A investigação do caso, afirmou o comissário Afonso Sousa, "foi muito difícil".

"Começámos em fevereiro e só agora é que conseguimos fazer a operação. Neste tipo de roubos, procurámos de imediato cessá-los porque causam muito alarme social, mas neste caso foi difícil. Cometiam os roubos, de cara tapada e luvas, e foi muito difícil para as pessoas darem-nos uma pista", disse.

Na operação foram apreendidos 32 mil euros em dinheiro, milhares de artigos em ouro e prata e um forno para os derreter, reagentes para testar metal e diamantes, três armas de fogo, munições, gorros, luvas, mochilas, balanças digitais, 250 maços de tabaco contrafeitos e telemóveis.

Esta manhã, em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto tinha anunciado a detenção de cinco pessoas que de forma organizava se dedicavam à prática dos crimes de roubo e furto qualificado em residências, sendo as vítimas maioritariamente idosos no Grande Porto, referindo que, no âmbito desta operação de "grande envergadura", tinham sido apreendidas "milhares de peças em ouro e prata".