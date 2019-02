Grua cai no Jardim Público de Évora e causa danos graves no coreto

© António Félix via Facebook

Uma grua que prestava apoio à obra de requalificação do Palácio de D. Manuel, no Jardim Público de Évora, caiu hoje e provocou danos graves no coreto e numa viatura, mas sem causar quaisquer vítimas.

"Os danos mais graves" do acidente "foram no coreto", tendo ficado "uma grande parte destruída", porque a grua "caiu-lhe em cima", disse o vice-presidente da Câmara de Évora, João Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

Uma viatura que estava estacionada no perímetro da obra também sofreu danos, indicou o responsável, referindo que a zona "foi vedada" e que inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estiveram no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo um comunicado divulgado pelo município, o acidente, cujas causas ainda não foram determinadas, ocorreu por volta das 09:30 e a pesada estrutura metálica atingiu o coreto do jardim público da cidade, causando-lhe "danos graves", e uma viatura.

As obras de requalificação do histórico Palácio de D. Manuel, em Évora, arrancaram em outubro do ano passado, prevendo um investimento de 1,2 milhões de euros, para transformar o edifício num centro interpretativo e de acolhimento a turistas.

Os trabalhos têm um prazo de execução de 600 dias, segundo divulgou o município quando se iniciou a empreitada.

A construção do Palácio de D. Manuel, atualmente com vocação cultural, terá arrancado no século XIV, data em que terá começado a ser residência e Paço Real.

O edifício enquadrava-se, então, num complexo único que englobava um convento, a Igreja de S. Francisco e o Paço Real.