"Entre e aproveite". Greve dos comboios não chegou à linha de Cascais

"Até temos menos pessoas esta manhã aqui", diz Wilson Pinto, segurança na estação do Cais do Sodré. Mas podiam ter vindo. "Está a funcionar normalmente".

Na parede, a CP afixou informação sobre a greve de hoje, alertando para a ausência de serviços mínimos. "Mas há mais do que serviços mínimos, está normal", diz o segurança. Só o comboio rápido para Oeiras foi suprimido. "Entre e aproveite", diz Wilson, apontando da direção das linhas. Próximas saídas: 9:24, 9:36, 10:00.

Outro sinal de que este não é um dia realmente normal é que a bilheteira está encerrada. Restam as máquinas automáticas.

O comboio da Fertagus que atravessa a ponte 25 de abril tem estado a funcionar (os trabalhadores desta empresa não aderiram à greve mas poderiam ser afetados pela paragem da Infraestruturas de Portugal) e na Linha de Sintra também estão a circular comboios. Um por hora, nos cálculos da segurança da estação do Rossio.

As bilheteiras estão fechadas e formam-se filas nas máquinas automáticas.

Cristina e Filipa Freitas, irmãs, esperaram uma hora na estação de Monte Abraão pelo comboio que as trouxe ao Rossio. "A última greve transtornou mais", diz Filipa ao DN. Ambas tinham acabado de sair do comboio que chegou às 10.00.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal informa que as ligações com destino a Sintra, Cascais e Setúbal estão a fazer-se a 100%, apesar da greve de 24 horas no setor ferroviário, e adianta que "relativamente aos comboios urbanos de Lisboa, estão a ser asseguradas 100% das circulações para as ligações com destino a Sintra, Meleças, Castanheira e Cascais, assim como entre o Barreiro e Praias do Sado".

"Estão também asseguradas a 100%, as circulações das ligações a Setúbal e Coina e garantidas cerca de 25% das ligações de Sintra com destino Alverca e Oriente". Na nota, a IP indica também que no Porto estão ser garantidos todos os comboios urbanos com destino a Braga, Guimarães, Penafiel e Caíde.

Porém, todos os comboios de longo curso e regionais previstos até às 08:00 foram suprimidos devido à greve de 24 horas do setor ferroviário que, segundo a Federação de Sindicatos, está a ter uma "forte adesão".

A porta-voz da CP - Comboios de Portugal, Ana Portela, adiantou à agência Lusa que entre as 00:00 e as 08:00 estavam previstos 119 comboios em Lisboa, mas realizaram-se apenas 58.

"No Porto, estavam previstos 50 e realizaram-se 21 até às 08:00. Nos totais gerais do país, estavam previstos 257 e foram feitos apenas 89, ou seja, os urbanos de Lisboa e Porto", disse.

Também José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) disse à Lusa que a greve dos trabalhadores ferroviários "está a ter uma forte adesão", havendo muitos comboios suprimidos.

"Ainda é cedo para ter dados concretos uma vez que ainda há trabalhadores a entrar ao serviço, mas acreditamos que será uma grande adesão", disse.

No que diz respeito à circulação, José Manuel Oliveira destacou que os comboios de longo curso e regionais foram suprimidos e que apenas se realizaram alguns urbanos.

"Estou em Santa Apolónia [Lisboa] e aqui as bilheteiras estão encerradas e nos placards informativos a palavra normal é 'suprimido'. Os serviços comerciais da CP estão encerrados. A indicação que temos é de que este vai ser o cenário o resto do dia", concluiu.

As greves de 24 horas dos trabalhadores ferroviários, que se iniciaram às 00:00 de hoje, vão afetar a circulação de comboios em todo o país, não havendo serviços mínimos ou transportes alternativos.

O protesto de trabalhadores da CP-Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal (IP) e Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) visa reivindicar a aplicação dos acordos assinados com o Governo e administrações das empresas.

Em tribunal arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social (CES) foi decidido que não haveria serviços mínimos, além dos definidos por lei, ou seja circulam até ao seu destino os comboios em marcha à hora do início da greve, os comboios socorro e os de transporte de mercadorias perigosas.

Com Lusa