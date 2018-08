Greve da Infraestururas de Portugal afeta circulação de comboios na próxima semana

A circulação de comboios volta a ser afetada em todo o país na próxima semana, na sequência de uma greve da Infraestruturas de Portugal agendada para os dias 27, 29 e 31 de agosto.

O protesto foi convocado pela APROFER - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, que integra os trabalhadores dos Centros de Comando Operacionais (CCO) da Infraestruturas de Portugal SA e do Posto de Comando Central (PCC) do Metro do Porto. Em comunicado, a associação critica a "prática reiterada de recurso à sabotagem das negociações, através da simulação de entendimentos e acordos escritos, que tardam em ser cumpridos e que resultam na degradação das relações laborais, no poder arbitrário de conduta no funcionamento dos postos de trabalho, na degradação da saúde dos trabalhadores e por fim na banalização de tratamento, num processo de trabalho, do qual dependem a segurança e a pontualidade de todas as circulações ferroviárias e dos respetivos canais horários".

Na sequência da paralisação, que deverá afetar a circulação ferroviária da CP e Fertagus, o Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social definiu serviços mínimos, que passam pela realização de 25% dos comboios programados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ambas as partes concordaram com essa definição de serviços mínimos, que acabaram também por incluir comboios de transporte de mercadorias perigosas, comboios de socorro, o transporte diário de combustível para o aeroporto de Faro e os serviços que garantem a alimentação elétrica permanente da catenária.

Na ata do passado dia 17 de agosto sobre os serviços mínimos para as paralisações que decorrem entre as 00:00 e as 24:00 pode ler-se que a IP tinha considerado que os serviços mínimos incluídos nos pré-avisos de greve "não são suficientes" para "suprir as necessidades sociais impreteríveis".

Não serão disponibilizados transportes alternativos.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Regional e Celta que não se realizem, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio", pode ler-se no site da CP - Comboios de Portugal, através do qual é possível consultar os serviços mínimos para todos os serviços, à exceção dos comboios internacionais Sud-Expresso e Lusitânia Comboio Hotel.

No final da mesma página a CP informa que para mais informações os clientes deverão utilizar a linha de atendimento da empresa, através do número de telefone 707 210 220.

A Fertagus também alerta para "fortes perturbações" na circulação de comboios e disponibilizou os serviços mínimos na respetiva página.

O protesto também abrange as empresas Medway e Takargo, vocacionadas para o transporte de mercadorias.