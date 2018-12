Governo ordena inquérito urgente a incidente com helicóptero do INEM

Tenho de admitir que por estes dias sinto mais consideração por Theresa May do que por Jeremy Corbyn. E isto apesar de não me esquecer de que ambos fazem parte dos sonâmbulos que permitiram o referendo de 2016 sobre a União Europeia, a vitória à tangente doleave (sair) e a enorme trapalhada que são hoje as relações entre o Reino Unido e os outros 27, a uns cem dias da data do Brexit - 29 de março de 2019.